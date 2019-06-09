التربية تعلن تغيير اربعة عناوين منهجية للعام الدراسي المقبل

2019/06/09 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، عن انجاز تأليف اربعة عناوين منهجية للعام الدراسي المقبل 2019 – 2020.

ونقلت الوزارة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه عن مدير عام المناهج مجيد العلاق القول إن" دائرته انتهت من تأليف اربعة كتب منهجية لمراحل دراسية مختلفة وستدخل التدريس في العام الدراسي المقبل {2019 – 2020}”، منوها بانه “تم توزيع المناهج المؤلفة مجددا بين العلمية والانسانية”.وأضاف العلاق ، أن" الكتب المؤلفة هي {الرياضيات للصف الخامس الابتدائي بعد تطبيقه على سبيل التجربة في عدد من المدارس ، والحاسوب لمرحلة الاول المتوسط، والحاسوب واللغة العربية لمرحلة الرابع الاعدادي}”، مشيرا الى انها “انجزت من خلال اللجان المختصة بالمناهج حيث اعدت ضمن السياقات العالمية المعمول بها في مجال المناهج الدراسية".واوضح ، أن" المناهج الجديدة ألفت اعتمادا على الرصانة وبما يعكس التوجهات المتبعة لتحديثها لتكون ركيزة اساسية من ركائز العملية التعليمية".انتهى

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