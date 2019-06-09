اليكتي: صالح سيحضر حفل تنصيب بارزاني بصفته رئيسا للجمهورية

2019/06/09 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / خاص… كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو ، الاحد، أسماء المرشحين لمنصب محافظ كركوك، مشيرا الى موقف رئيس الجمهورية من حضور مراسم تنصيب رئيس الاقليم.وقال خوشناو لـ/ المعلومة /، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني شكل لجنة للتفاوض مع الحزب الديمقراطي تضم كل من النائب الأول لسكرتير الإتحاد كوسرت رسول والنجل الأكبر لزعيم […]

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