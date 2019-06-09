2019/06/09 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الشباب والرياضة د.احمد رياض يوعز بسرعة إكمال حجوزات طيران للاعبين المغتربين احمد حسن و لؤي العاني للحضور الى بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب والرياضة د. احمد رياض يوعز بسرعة إكمال حجوزات طيران للاعبين المغتربين احمد حسن و لؤي العاني للحضور الى بغداد) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب والرياضة د. احمد رياض يوعز بسرعة إكمال حجوزات طيران للاعبين المغتربين احمد حسن و لؤي العاني للحضور الى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).