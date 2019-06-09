هيئة الحج تحدد الاحد المقبل موعدا نهائيا لاستلام جوازات الفائزين بقرعة العام الحالي

2019/06/09 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حددت هيئة الحج والعمرة، الاحد المقبل موعدا نهائيا لاستلام جوازات الفائزين بقرعة الحج للعام الحالي.وذكر بيان للهيئة ورد الى “يس عراق”، ان “هيئة الحج والعمرة تحدد يوم الأحد المقبل موعدا نهائيا لاستلام جوازات الفائزين بقرعة الحج للعام الحالي وفي حال عدم المراجعة سيعتبرون مؤجلين للعام المقبل”.وكانت هيئة الحج دعت في […]

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