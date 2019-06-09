الرباط: الوضع في ليبيا تدهور بسبب التدخلات الخارجية

2019/06/09 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن الوضع في ليبيا تدهور بسبب التدخلات الخارجية، وذلك خلال لقاء جمعه اليوم السبت في الرباط

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