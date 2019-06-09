2019/06/09 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة السومرية نيوز جدول اعمال جلسات مجلس النواب ايام الثلاثاء والخميس من الاسبوع الحالي، والسبت من الاسبوع المقبل، فيما تضمنت الجلسات التصويت على عدد من القوانين وانجاز القراءة الاولى والثانية لعدد آخر منها.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السومرية نيوز تنشر جدول اعمال جلسات البرلمان الثلاث المقبلة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السومرية نيوز تنشر جدول اعمال جلسات البرلمان الثلاث المقبلة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).