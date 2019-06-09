خلية الاعلام الحكومي: الموارد المائية تطلق الموجة الأولى من المياه للمباشرة بزراعة محصول الشلب

2019/06/09 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الأحد، مباشرة وزارة الموارد المائية بتوجيه الموجة الاولى من المياه في مناطق الفرات الاوسط ضمن محافظات (بابل، النجف الاشرف، الديوانية، السماوة، ذي قار)، لغرض المباشرة بزراعة محصول الرز (الشلب ).

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