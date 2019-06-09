2019/06/09 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملة واسعة في اربيل لحجز الدراجات النارية غير المرخصة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/09 | 17:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة واسعة في اربيل لحجز الدراجات النارية غير المرخصة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة واسعة في اربيل لحجز الدراجات النارية غير المرخصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).