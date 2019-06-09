2019/06/09 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس ذي قار: سنستجوب المحافظ غيابياً بحال تخلفه عن الحضور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/09 | 17:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس ذي قار: سنستجوب المحافظ غيابياً بحال تخلفه عن الحضور) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس ذي قار: سنستجوب المحافظ غيابياً بحال تخلفه عن الحضور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).