2019/06/09 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجريت اليوم قرعة بطولة غرب أسيا لكرة القدم للناشئين التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان خلال شهر تموز بمشاركة تسعة منتخبات .ويلعب العراق ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب السعودية والكويت .وقد قسمت المنتخبات إلى ثلاث مجاميع وأسفرت القرعة عن التالي: المجموعة الأولى ضمت منتخبات لبنان والبحرين وسوريا المجموعة الثانية منتخبات الأردن وفلسطين وعمان المجموعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق في مجموعة السعودية والكويت بغرب آسيا للناشئين) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق في مجموعة السعودية والكويت بغرب آسيا للناشئين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).