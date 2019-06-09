بالدينار واليورو .. ايران تتسلم مستحقات تصدير الكهرباء من العراق

2019/06/09 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مساعد وزير الطاقة الایراني ، أن ايران تتسلم حاليا مستحقات تصدير الكهرباء للعراق بعملتي الدينار واليورو، وأن بغداد سددت مايصل لـ 50 بالمئة من اجمالي الديون المترتبة عليها بهذا الخصوص.وأوضح “همايون حائري” في تصریح صحفي اليوم الاحد، ان حجم صادرات الكهرباء لدول الجوار يبلغ 1200 ميغاواط في مقابل استيراد 350 ميغاواط.ولفت الى […]

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