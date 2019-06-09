2019/06/09 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ الديوانية: شرطة المحافظة قادرة على استلام الملف الأمني من العمليات المشتركة

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