الحشد يعلن نجاح خطة العيد بديالى وإفشال جميع محاولات داعش لإستهداف المحتفلين

2019/06/09 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي، طالب الموسوي، الأحد، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الفطر المبارك وإفشال جميع محاولات داعش الإرهابي لاستهداف المحتفلين.

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