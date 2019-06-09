الموارد المائية تطلق الموجة الأولى من المياه للمباشرة بزراعة محصول الشلب

2019/06/09 | 17:33

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الاعلام الحكومي، الاحد، مباشرة وزارة الموارد المائية بتوجيه الموجة الاولى من المياه في مناطق الفرات الاوسط ضمن محافظات (بابل، النجف، الديوانية، السماوة، ذي قار)، لغرض المباشرة بزراعة محصول الرز (الشلب).

وأشارت الخلية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى ان "ذلك يأتي لتحقيق الرية الاولى لمحصول الشلب والذي تبدأ زراعته منتصف الشهر الحالي"، لافتة الى ان "الوزارة مضت بخطوات استباقية لتأمين ايصال المياه لتفرعات الأنهر كافة، ما استوجب اغمارها بالمياه وتأمين وصولها الى ذنائب الانهر التي عانت من جفاف حاد خلال السنوات الماضية، مؤكدة ان معدل الاطلاق بلغ 700م3/ثا، من مؤخر سدة الفلوجة لتأمين احتياجات نهر الفرات وتفرعاته".

واشارت الموارد المائية، بحسب البيان، الى انها "بصدد اطلاق موجة جديدة منتصف الشهر الجاري"، محذرة في الوقت ذاته الساكنين والمستثمرين من المتجاوزين على محرمات الانهر الابتعاد عنها حفاظا على سلامة ممتلكاتهم".

واوضحت، ان "بعض احواض الاسماك غير المرخصة والتي انشأت تجاوزا على نهر الفرات، تعرضت للاغمار نتيجة ارتفاع منسوب المياه داخل مجرى النهر".

وكانت الوزارة تعهدت في وقت سابق بتوفير المياه اللازمة لزراعة محصول (الشلب) خلال الموسم الحالي في ضوء وفرة المياه المخزونة في السدود والخزانات ولتحقيق موسم زراعي ناجح لزراعة المحاصيل الصيفية منها (الرز والذرة الصفراء).

بغداد اليوم- بغداد

حملت المنظمة العراقية لقياس جودة الإتصالات، اليوم الاحد، وزارة الإتصالات مسؤولية ضعف الإنترنت في البلاد، مؤكدة بالوقت ذاته أن الوزارة لم تُطور البُنية التحتية منذ عشر سنوات تقريباً.

وذكر بيان للمنظمة تلقته (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم-ذي قار

كشف مصدر مطلع، الأحد، 09 حزيران، 2019، عن اسماء اعضاء مجلس محافظة ذي قار، الذين وقعوا مؤخرا على طلب استجواب المحافظ يحيى الناصرية إزاء عدد من ملفات الفساد وهدر المال العام، فضلا عن اسماء الاعضاء الذين سحبوا تواقيعهم.

وقال الم

بغداد اليوم-اربيل

حصلت (بغداد اليوم)، الأحد، 09 حزيران، 2019، على لقطة اظهرت تزيين أعمدة الإضاءة، في أربيل، بعلمي العراق، والاقليم، استعداد للاحتفال بتنصيب، نيجرفان بارزاني، رئيسا للإقليم.

وكان برلمان اقليم كردستان قد انتخب، الثلاثاء (28 أ

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