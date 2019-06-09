الإصلاح :90% من عمل الادعاء العام معطل بشان محاربة الفساد

2019/06/09 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد تحالف الإصلاح، الأحد، ان تفعيل ومتابعة قضايا الفساد للمالي وملاحقة مرتكبيه هي من اختصاص الادعاء العام بعد كشفها، مبينا ان 90% من عمل الادعاء في العراق معطل بشكل شبه تام.وقال النائب عن الإصلاح رياض محمد لـ/المعلومة /، إن “العديد من ملفات الفساد الكبيرة يثيرها الإعلام او يناقشها مجلس النواب وهيئة […]

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