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الأحد 9 يونيو 2019 | 05:14 مساءً | عدد القراءات : 16

الموارد المائية تطلق الموجة الأولى من المياه للمباشرة بزراعة محصول الشلب

بغداد/..



أكدت خلية الاعلام الحكومي مباشرة وزارة الموارد المائية بتوجيه الموجة الاولى من المياه في مناطق الفرات الاوسط ضمن محافظات {بابل، النجف الاشرف، الديوانية، السماوة، ذي قار}، لغرض المباشرة بزراعة محصول الرز {الشلب}.

وأشارت الخلية في بيان، تلقته، "عين العراق نيوز"، الى ان" ذلك يأتي لتحقيق الرية الاولى لمحصول الشلب والذي تبدأ زراعته منتصف الشهر الحالي"، لافتة الى ان" الوزارة مضت بخطوات استباقية لتأمين ايصال المياه لتفرعات الأنهر كافة، ما استوجب اغمارها بالمياه وتأمين وصولها الى ذنائب الانهر التي عانت من جفاف حاد خلال السنوات الماضية، مؤكدة ان معدل الاطلاق بلغ 700م3/ثا ، من مؤخر سدة الفلوجة لتأمين احتياجات نهر الفرات وتفرعاته".

وتضيف الموارد المائية" انها بصدد اطلاق موجة جديدة منتصف الشهر الجاري"، محذرة" الساكنين و المستثمرين من المتجاوزين على محرمات الانهر الابتعاد عنها حفاظا على سلامة ممتلكاتهم"، موضحة ان" بعض احواض الاسماك غير المرخصة والتي انشأت تجاوزا على نهر الفرات، تعرضت للاغمار نتيجة ارتفاع منسوب المياه داخل مجرى النهر".

وكانت الوزارة تعهدت في وقت سابق بتوفير المياه اللازمة لزراعة محصول {الشلب} خلال الموسم الحالي في ضوء وفرة المياه المخزونة في السدود والخزانات ولتحقيق موسم زراعي ناجح لزراعة المحاصيل الصيفية منها {الرز والذرة الصفراء}.انتهى3

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