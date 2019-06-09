حجز الدراجات النارية غير المرخصة في اربيل

2019/06/09 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن القوات الامنية في الاقليم شرعت بحملة واسعة لحجز الدراجات النارية غير المرخصة في اربيل .

وقال المصدر إن "وزارة

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