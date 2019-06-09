ساعات النوم غير المتناسقة تضاعف خطر السمنة والقلب

2019/06/09 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ينتظر الكثيرون عطلة نهاية الأسبوع حتى يتمكنوا من الحصول على ساعات نوم إضافية، لكن دراسة جديدة كشفت أن هذه الممارسة قد تزيد من

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