2019/06/09 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

وصف النائب السابق ماجد شنكالي، مشاركة وفد رفيع من الاتحاد الوطني في مراسم تنصيب نيجيرفان بارزاني كرئيس لاقليم كردستان بأنها “خطوة ايجابية”.

وقال شنكالي في تغريدة على “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان “تأكيد مشاركة وفد رفيع من الاتحاد الوطني برئاسة كوسرت رسول لمراسم تنصيب نيجيرفان بارزاني كرئيس للاقليم يوم غدٍ الاثنين خطوة ايجابية”.





وأضاف، “هذه الخطوة سيكون لها دور كبير في حلحلة الخلافات والاسراع بتشكيل حكومة الاقليم”.





انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: مشاركة الاتحاد الوطني في مراسم تنصيب بارزاني كرئيس للاقليم “خطوة ايجابية”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: مشاركة الاتحاد الوطني في مراسم تنصيب بارزاني كرئيس للاقليم “خطوة ايجابية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).