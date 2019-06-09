الشيوعي العراقي: الأحزاب الإسلامية في ورطة كبيرة

2019/06/09 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد عضو #اللجنة_المركزية في #الحزب_الشيوعي_العراقي #جهاد_جليل، اليوم الأحد، أن الأحزاب الإسلامية تعاني حالياً من ورطة كبيرة بسبب مشاركتها في حكومة #عادل_عبد_المهدي.وقال جليل، لـ “الحل العراق”، […]

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