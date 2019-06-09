2019/06/09 | 17:44

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قوات الاحتلال تعتقل فتى 17 عامًا بدعوى حيازته على سكين في القدس المحتلة

الاحد

09

حزيران

2019 :

05:39 pm

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قوات الاحتلال تعتقل فتى 17 عامًا بدعوى حيازته على سكين في القدس

المحتلة

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