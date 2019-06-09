2019/06/09 | 17:44

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ظريف : على ترامب إيقاف حربه الإقتصادية ضد إيران لأنها تمثل إرهاباً اقتصادياً

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ترامب إلى إيقاف حربه

الاقتصادية ضد إيران لأنها تمثل إرهاباً اقتصادياً.ظريف أضاف خلال اجتماع مغلق في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني

أن السياسات الأميركية تجاه إيران لم تتغير ولاتزال تستخدم سياسة الحد

الأقصى من الضغوط ضدها ودعواتها للحوار تهدف للتأثير على الرأي العام

، وأشار إلى أن الحرب الاقتصادية الاميركية ضد طهران أسوأ من الحرب

العسكرية لأنها تستهدف المدنيين ، مبيناً أن مساعي بعض الدول لتمرير

صفقة القرن ستكون بلا جدوى واجتماع المنامة لن يحقق اهدافه ، وشدد على

أن إيران ليست بحاجة لاميركا ولا لإقامة علاقات معها.

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