قمة العشرين والخلاف التجاري بين واشنطن وبكين

2019/06/09 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتعل النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة منذ أيام ترامب الأولى في البيت الأبيض.واتهم ترامب في حملته الانتخابية الصين بممارسات تجارية غير

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