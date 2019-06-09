البرلمان العراقي يناقش قانون النشيد الوطني الجديد

2019/06/09 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، الأحد، قرب إقرار قانون النشيد الوطني الجديد للبلاد....

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