محافظ الديوانية: شرطة المحافظة قادرة على استلام الملف الأمني من العمليات المشتركة

2019/06/09 | 17:48

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بغداد:سومر نيوز

اعلن محافظ الديوانية سامي الحسناوي ، الاحد، ان شرطة المحافظة قادرة على إدارة و استلام الملف الأمني من ق...

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