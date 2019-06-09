اليكتي: صالح سيحضر حفل تنصيب بارزاني بصفته رئيسا للجمهورية

2019/06/09 | 17:48

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بغداد:سومر نيوز

كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو ، الاحد، أسماء المرشحين لمنصب محافظ كركوك، مشيرا الى مو...

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