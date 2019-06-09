التيار الصدري ودولة القانون يتفقان على استجواب محافظ ذي قار

2019/06/09 | 17:48

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بغداد:سومر نيوز

اعلن رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس ذي قار، الاحد، انضمام كتلة الاحرار الى قائمة المستجوبين للمح...

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