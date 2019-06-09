صالح يتسلم اوراق اعتماد سفيري نيوزيلندا والولايات المتحدة

2019/06/09 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، اوراق اعتماد سفيري نيوزيلندا والولايات المتحدة لدى العراق تريدين شيري دوبسن وماثيو تولر.

واعرب رئيس الجمهورية بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، عن “امنياته للسفيرين الجديدين بالنجاح في مهام عملهما”.





وأكد صالح، “رغبة العراق الجادة في تطوير علاقاته مع بلديهما وبما يخدم المصالح المشتركة”.

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