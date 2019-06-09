مبادرة لتشجيع السياحة في أمستردام.. “تزوج إمرأة هولندية لمدة يوم واحد”

2019/06/09 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات: يس عراق أطلقت السلطات المحلية في أمستردام حملة فريدة لتنشيط السياحة في مبادرة غير مسبوقة، وهي تشجيع السياح على الزواج من السكان المحليين بشكل “موقت”.اذ سيصبح بإمكان السياح من الرجال أو النساء قصد العاصمة الهولندية من أجل الارتباط وتجربة الزواج لفترة قصيرة لعيش أجواء “شهر العسل”، ضمن مبادرة “تزوج أمستردامي ليوم واحد” التي […]

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