تربية كردستان تعلن الزي الموحد في عموم مدارس الاقليم

2019/06/09 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {أربيل:الفرات نيوز} اعلنت المديرية العامة لتربية السليمانية، عن تدشين نظام الزي الموحد في جميع المدارس.

وعممت المديرية كتابا الى جميع المدارس حول تدشين نظام الزي الموحد لجميع الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي 2019 ـ 2020.وجاء في التعميم، ان الوان الزي تختلف بحسب المرحلة الدراسية مع تطبيق النظام خلال العام الدراسي المقبل.انتهى

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