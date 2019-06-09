2019/06/09 | 17:53

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مسابقات الكرة تعلن مواعيد الجولتين الـ١٢ و ١٣ من الدوري الممتاز

تأریخ التحریر: : 2019/6/9 17:42

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{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت لجنة المسابقات، اليوم الاحد، مواعيد الجولتين الـ١٢ و ١٣ من الدوري العراقي الممتاز.

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