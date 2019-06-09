ماذا تفعل إذا ضاع منك هاتف الآيفون؟

2019/06/09 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..اذا فقدت هاتفك الذكي، في الوقت الحالي، فلا تقلق كثيرا، لأن هذا الأمر لا يعني ضياعه بشكل نهائي، ما دامت بعض المزايا الحديثة تساعد على استعادة الجهاز، لاسيما حينما يتعلق الأمر بهواتف “آيفون”.وبحسب موقع “ياهو”، فإن الشخص الذي يضيع منه هاتف “آيفون”، عليه أن يلجأ إلى خدمة أو تطبيق “Find my iPhone” […]

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