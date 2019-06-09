لجنة نيابية : ملتزمون بأقالـة مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات

2019/06/09 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت لجنة الثقافة والاعلام النيابية تمسكها باقالة اعضاء مجلس امناء هيئة الاتصالات وفقا لقرار مجلس النواب .واكدت رئيس اللجنة سميعة الغلاب إصرارها على تطبيق القرار الخاص باقالة مجلس أمناء هيئة الاعلام والإتصالات وذلك لتجاوزهم المدة القانونية في العمل التي تجاوزت اكثر من ثماني سنوات ولَم يصوت على استمرار عملهم حتى الان “، واشارت الى […]

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