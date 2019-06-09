وزير الخارجية يتسلـَّم نسخة من أوراق اعتماد السفير الامريكي الجديد

2019/06/09 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلّم وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم نسخة من اوراق اعتماد ماثيو تيولر سفير الولايات المتحدة الأمريكيّة الجديد لدى بغداد.وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحفي :” ان الجانبين بحثا سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة ، وأهمّية تعزيز فرص التعاون على مختلف الصعد “.وأكّد الوزير استعداد وزارة الخارجيَّة لتوفير كلِّ الظروف التي تمكن السفير من أداء […]

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