المركزي العراقي يبيع 127 مليون دولار بمزاد الأحد

2019/06/09 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي انخفاض قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد اليوم الأحد، إلى 127.04 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد يوم الاثنين الماضي (المزاد الأخير قبل

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