هذا ماحددته الحج والعمرة بخصوص قرعة العام الحالي

2019/06/09 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الأحد، عن أخر موعد لإستلام جوازات الفائزين بقرعة الحج للعام الحالي.وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "الهيئة حددت يوم الأحد الموافق 16 / 6 / 2019 آخر موعد لاستلام مكاتبها في بغداد والمحافظات لمعاملات الفائزين بقرعة الحج لهذا العام"،

واضاف ان "القرعة تتضمن تسديد الدفعة الثانية من الحج وتسليم جوازات السفر، وغيرها من الإجراءات الإدارية"، مشيراً إلى، أنه "في حالة عدم مراجعة الفائزين بالقرعة لعام 2019 إلى مكاتب الهيئة وعدم تسليم جوازاتهم ضمن الفترة المحددة، سيعتبرون مؤجلين للعام المقبل".

وفي وقت سابق دعت الهيئة الفائزين بالقرعة الإلكترونية لهذا العام 2019 إلى تسديد الدفعة الثانية من تكلفة الحج وتسليم جوازاتهم لاستحصال تأشيرة الحج.انتهى/س

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