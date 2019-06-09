العباس القتالية تبين موقفها من تعيين الدراجي بتجديد رفضها

2019/06/09 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ بينت فرقة العباس القتالية، الاحد، موقفها من تعيين عبد الهادي الدراجس متحدثا باسم الحشد الشعبي.وذكر مصدر في الفرقة انها “القتالية تبلغ استيائها من هذا الامر وانه من الممكن ربط الخبر بالتشنچ والبيان الذي رفعناه عليهم في الاربعين السابق”.وأشارت وثيقة صادرة بتاريخ اليوم إلى “تعيين عبدالهادي الدراجي متحدثا رسمياً باسم مديرية […]

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