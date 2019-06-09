الصحة النيابية تعلن توفير أدوية مرضى الثلاسيما في عموم مستشفيات البلاد

2019/06/09 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الأحد، عن توفير أدوية مرضى الثلاسيميا في عموم مستشفيات البلاد بعد انقطاعها لأكثر من عام ونصف، فيما بينت أن أدوية الإمراض السرطانية سيتم توفيرها بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.وقال عضو اللجنة غايب العميري في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “وزارة الصحة وبالتعاون مع شركة كيماديا المتخصصة بجلب […]

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