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الأحد 9 يونيو 2019 | 06:01 مساءً | عدد القراءات : 8

ظريف: زيارة وزير خارجية ألمانيا إلى إيران لا تتعلق بالوساطة مع أمريكا

متابعة/..



قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الزيارة المرتقبة لنظيره الألماني هايكو ماس، إلى طهران، لا تتعلق بقضية الوساطة مع الولايات المتحدة.

وأوضح ظريف في حوار مع وكالة أنباء البرلمان الإيراني ”خانه ملت“، أن ”هايكو ماس سيزور طهران الأسبوع المقبل لمتابعة قضية تنفيذ الاتفاق النووي ولا تتعلق زيارته بقضية الوساطة بين إيران والولايات المتحدة“.

وأضاف ظريف: ”لا يبدو أن وزير الخارجية الألماني سيزور طهران لنقل رسالة معينة..



سنناقش قضية تنفيذ الاتفاق النووي“.

وأكد أن ”إيران لا تبحث عن اتصال مع الولايات المتحدة“، مجددًا دعوته لوقف ما أسماه بـ“الحرب الاقتصادية ضد إيران“.انتهى4

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