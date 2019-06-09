2019/06/09 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وقعت روسيا والصين، بحضور كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني، شي جين بينغ، عقد شامل لبناء وحدتي طاقة (3و4) في محطة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيع عقد بناء محطة طاقة نووية بين روسيا والصين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقيع عقد بناء محطة طاقة نووية بين روسيا والصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).