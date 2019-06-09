كلوب حدد ما يريده..

2019/06/09 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، يسعى إلى التعاقد مع لاعبين جديدين، خلال انتقالات الصيف، في مسعى للدفاع عن

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