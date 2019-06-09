2019/06/09 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في جرجان، إن وفدا يضم 30 تاجرا من محافظة كلستان (شمال إيران) توجه إلى إقليم كردستان العراق للمشاركة في المعرض الخاص بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل.و صرح أمير يوسفيلو لوكالة إرنا، أن الوفد هو في اطار 14 شركة انتاجية تشارك في المعرض وتعرض منتجاتها مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد تجاري ايراني يتوجه الى العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد تجاري ايراني يتوجه الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).