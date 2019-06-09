بطولة 2019 صاحبة أعلى قيمة تسويقية في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

2019/06/09 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..يشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ 32، والتي ستنطلق في 21 يونيو/حزيران الجاري، مشاركة 24 منتخبا يتنافس على اللقب، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة منذ نشأتها في عام 1957.ووفقا لإحصاءات موقع “ترانسفير ماركت”، فقد أصبحت بطولة العام الحالي 2019، هي الأغلى في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، […]

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