نوم النهار يؤثر إيجابيا في ذكاء الطفل

2019/06/09 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..ثبت علماء من جامعتي بنسلفانيا وكاليفورنيا في الولايات المتحدة أن الأطفال الذين ينامون في النهار هم أذكى من أقرانهم الذين لا ينامون.ودرس الباحثون وحللوا تأثير نوم النهار في الأطفال على ضوء معلومات عن نحو ثلاثة آلاف تلميذ أعمارهم 10-12 سنة.توصل الباحثون إلى استنتاجات نشرتها مجلة Sleep التي جاء فيها “الأطفال الذين […]

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