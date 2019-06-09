انقاذ 370 دونمًا من البساتين وحقول الحنطة في خانقين

2019/06/09 | 18:35

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف عضو مجلس ديالى زاهد الدلوي، الاحد، عن تسجيل 96 حادثا ارهابيا في خانقين خلال 20 شهرا.

وقال الدلوي، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) سجل خلال 20 شهرا 96 حادثا ارهابيا نفذ 80% منها

بغداد اليوم _ متابعة

تحركت السلطات السعودية، اليوم الأحد، بعد تداول فيديو لأحد المواطنين، وهو يطلق النار في الهواء عقب الانتهاء من خطبة صلاة عيد الفطر.

وصرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض، علوش بن فارس بن بادي، أن "أمير الرياض ال

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