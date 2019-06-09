الامم المتحدة: 70% من المتفجرات غير المنفلقة تمنع عودة النازحين العراقيين

2019/06/09 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق، اليوم الأحد، أن 70% من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية غير المنفلقة ما تزال تحت الأنقاض.وأشارت المنظمة الدولية في بيان إلى إن ذلك "يصعّب العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى ديارهم في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي".وأضاف البيان أنه "بعد مرور أكثر من عامين على استعادة قوات الأمن العراقية المناطق التي كانت سابقاً تحت سيطرة داعش، لا تزال المخاطر المتفجرة (الألغام والقنابل غير المنفلقة) إحدى أكبر المثبطات الرئيسية التي تحول دون عودة النازحين إلى ديارهم بأمان وكرامة".ونقل البيان عن بير لودهامر، المدير الأقدم لبرنامج العراق في الدائرة قوله: "لا تزال المخاطر المتفجرة لها تأثير سلبي على المجتمعات المتضررة في العراق".وأضاف: "مهمتنا الأساسية هو تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى ديارهم.ولا يمكننا فعل ذلك بينما لا يزال هناك ما يقدر بنحو 70% من المخاطر المتفجرة تحت الأنقاض".وتعتبر الألغام والقنابل غير المنفلقة، واحدة من أكبر التحديات التي تواجه السلطات العراقية لإعادة النازحين في المناطق المحررة شمالي البلاد، خصوصاً في محافظتي نينوى وكركوك.ووفقاً لاحصائيات وزارة الهجرة العراقية، فإن ما مجموعه 5.5 مليون عراقي، اضطروا للنزوح من محافظات شمال وغرب البلاد، بعد الأحداث التي تلقت سيطرة تنظيم داعش في يونيو 2014 على مساحات كبيرة من البلاد، وعاد منهم نحو 3.1 مليون إلى مناطقهم المحررة.وأعلن العراق أواخر 2017 تحرير كامل البلاد بما فيها الموصل من "داعش"، لكن تقول السلطات العراقية إنه لا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد.

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