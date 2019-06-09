ارتفاع حصيلة قتلى فض الاعتصام في السودان الى 118 شخصا

2019/06/09 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى فض الاعتصام إلى 118 شخصا، وذلك بعد مقتل شاب برصاص قوات الدعم السريع أو ما يعرف باسم “الجنجويد” اليوم.وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، “ارتقى قبل قليل الشهيد أيمن أسامة (20 سنة) إثر طلق ناري مباشر في الصدر، طاله من فوهات بنادق مليشيا الجنجويد […]

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