بعثة شباب الصالات تصل طهران

2019/06/09 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..وصلت بعثة منتخب شباب العراق لكرة الصالات، قبل قليل، الى العاصمة الايرانية طهران تحضيراً لبطولة اسيا.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب عدي صبار في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “وفد منتخب شباب الصالات وصل قبل قليل الى العاصمة الايرانية طهران استعداداً لنهائيات اسيا”.واوضح أن “منتخب الليوث سيبدأ وحداته التدريبية في طهران، ومن ثم سيتوجه […]

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