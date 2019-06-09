2019/06/09 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ،اليوم الأحد، عن سبع تعديلات جديدة في قانون كرة القدم.(صورة)

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