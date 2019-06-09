2019/06/09 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يقلل استهلاك عصير الطماطم غير المملح من خطر الإصابة بأمراض الجهاز القلبي الوعائي.



توصل إلى هذا الاستنتاج، علماء من جامعة طوكيو للطب والأسنان.

ووفقا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف عصير طبيعي مفيد للقلب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف عصير طبيعي مفيد للقلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).